Buffon avvisa la Juventus: “Conte se la giocherà fino alla fine”

Gianluigi Buffon tiene alta la guardia della Juventus. Il portiere bianconero ha parlato ai microfoni di Dazn ha toccato vari temi tra cui la corsa scudetto con Inter e Lazio.

L’avviso di Buffon

La corsa scudetto nel nostro campionato non è mai stata così aperta negli ultimi 8 anni. La Juventus ha dominato in lungo e in largo, ma in questa stagione Inter e Lazio stanno rendendo la vita difficile alla Vecchia Signora. Riguardo alla stagione della Lazio, Buffon ha dichiarato: “Per me non è una sorpresa. Piuttosto mi ha sorpreso negli altri anni perché ha abdicato troppo presto a un ruolo da protagonista. Con l’allenatore che ha, con i giocatori che ha, almeno quei 12-13, secondo me è una squadra che, magari quest’anno sta sovraperformando, però non mi sta sorprendendo perché ho una grande stima di loro. Lazio-Juventus 3-1? È stato un risultato frutto delle situazioni a noi sfortunate e a loro fortunate. Una partita nata male e finita male”. Poi un cenno anche all’Inter di Conte: “Lo conosco benissimo e so che se la giocherà fino alla 38esima giornata. Inter-Juve? L’attendevamo con trepidazione perché era un banco di prova importante. È stato fondamentale dare un segnale di forza. Lautaro e Lukaku sono un tandem d’attaco perfetto e ideale per il gioco che vuole esprimere l’Inter di Antonio Conte”

Cristiano Ronaldo

Buffon ha poi speso parole al miele per Cristiano Ronaldo: “È un campionissimo della storia calcistica, è innegabile. È un giocatore con una determinazione, una ferocia, una mentalità che ho riscontrato, a oggi, in nessuno… Se a 35 anni è ancora su questo palcoscenico e riesce spesso a fare la differenza e a risultare determinante è sicuramente merito delle doti che madre natura gli ha dato, ma anche della sua differenza mentale rispetto a tanti altri giocatori.

