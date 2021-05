Buffon, faccia a faccia con i tifosi: “Pirlo? La squadra è con lui”

Gigi Buffon ha difeso Pirlo in un confronto con i tifosi

La Juventus si trova costretta a vincere sia il derby d’Italia contro l’Inter che l’ultima gara di campionato contro il Bologna per continuare a coltivare la speranza Champions League. E potrebbe anche non bastare, dato che l’accesso in Europa non dipende solamente dai suoi risultati, ma anche da quelli di Milan, Atalanta e Napoli. Chi ci crede fino alla fine è Gigi Buffon, bandiera e leggenda bianconera che a fine stagione saluterà la Vecchia Signora, per una nuova esperienza stimolante oppure per appendere i guanti al chiodo.