Buffon: “Guardiola alla Juventus? Se resta Sarri vorrà dire che…”

Pep Guardiola ha ribadito la propria intenzione di rimanere al Manchester City. Ma il nome del tecnico catalano è inevitabilmente caldo in orbita Juventus. Visti i rumors passati e quello più recenti, l’allenatore ex anche di Bayern Monaco e Barcellona sembra poter arrivare un giorno sulla panchina bianconera, soprattutto se il lavoro di Maurizio Sarri non dovesse più convincere l’ambiente. Intercettato da Le Iene, Gianluigi Buffon ha parlato anche dei temi legati al futuro della guida tecnica del club e delle voci che vorrebbero Allegri o appunto Guardiola, prossimi allenatori: “Io spero che resti Sarri, perché vorrà dire che avremo vinto qualcosa”, ha spiegato il portierone italiano. “Per cambiare pelle era necessario affrontare un processo diverso e ci vuole tempo. È giusto provare qualcosa di diverso per raggiungere i risultati”.