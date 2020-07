Buffon, la promessa extra campo: “Tornerò a scuola per finire il quinto anno”

Gianluigi Buffon a caccia del record di presenze in Serie A ma anche di un obiettivo extra campo: finire la scuola. Lo ha raccontato lo stesso portiere della Juventus nel corso di una diretta Instagram con l’ex pallavolista Jack Sintini in occasione di un evento Randstad.

Buffon: nuova linfa e obiettivi

“Credevo che il lockdown mi mettesse ko e invece sono ancora qua: è come curare una piantina che cresce, mi sento ancora il fuoco dentro”, ha dichiarato Buffon che per il futuro sa bene cosa vuole ma non ha tempo e modo di pensarci: “Non posso permettermi di sprecare energie in altro in questo momento. E poi tra famiglia e vicende extra campo: “Le cose che mi fanno stare bene sono fondamentalmente tre: avere un buon rapporto con i mia moglie e la mia famiglia; fare bene il mio lavoro e sono felice quando imparo qualcosa”. Ed è proprio da questa voglia di imparare che Buffon ammette un altro progetto: “Quando smetterò di certo mi prenderò un anno sabbatico. Resterò vicino alla mia famiglia, svolgerò un anno di formazione personale e soprattutto concluderò la quinta, così i miei genitori saranno finalmente soddisfatti. Da trent’anni che mi stressano sul questo argomento”. Insomma Super Gigi è pronto a tornare a scuola…

LE NEWS DI GOSSIP QUI