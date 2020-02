Buffon, l’agente: “Incontremo la società per parlare del futuro. Gigi sta molto bene…”

Gianluigi Buffon, 42 anni e non sentirli. Ecco allora il portiere della Juventus pensare ancora al futuro, magari da protagonista in campo. Dopo una stagione trascorsa al Psg, il portiere ha fatto ritorno a Torino, sponda bianconera, con l’intenzione di essere ancora decisivo con le sue parate e, magari, vincere anche la Champions League.

Buffon ha dimostrato di stare ancora bene fisicamente, quindi potrebbe anche decidere di proseguire un altro anno col calcio giocato. Sulla situazione del portiere ha fatto chiarezza il suo agente Silvano Martina ai microfoni di Tuttosport: “Con la società ci siederemo intorno a un tavolo fra fine marzo-inizio aprile per valutare gli scenari futuri. Non so cosa farà Gigi, l’anno prossimo, ma in questo momento non lo sa nemmeno lui”, ha spiegato il procuratore. “Sicuramente bisogna fargli i complimenti, perché è felice e sta bene: non è facile essere così in forma a 42 anni. Significa che lungo il suo percorso ha seminato molto bene”.