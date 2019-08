Buffon, l’agente: “Sì, lo voleva anche il Barcellona…”

Dopo solamente un anno di “esilio” in Francia, Gianluigi Buffon è tornato alla Juventus. A svelare il retroscena sul clamoroso ritorno, ai microfoni di tuttojuve.com, è intervenuto l’agente del portiere Silvano Martina.

CHIAMATA – “Stavamo trattando con il Porto e c’era interesse anche dal Brasile, quando è arrivata la chiamata dei bianconeri. Nella decisione abbiamo valutato anche il contesto familiare e il fatto che sarebbe stato difficile trasferirsi di nuovo”.

BARCELLONA – “Sì, anche i blaugrana avevano manifestato interesse, ma non è che andando là Gigi avrebbe fatto un salto di qualità: la Juventus è come il Barcellona, oltre ad essere la sua squadra del cuore”.

RUOLO – “Che sia alle spalle di Szczesny credo sia un percorso naturale, piuttosto dobbiamo osservare che fenomeno sia Buffon malgrado l’età. A Parigi era più forte dell’altro portiere, ma giustamente bisogna dare spazio ai giovani”.

DIRIGENTE – “E’ una questione che non è mai stata affrontata. Questo è un mondo in continuo cambiamento, magari Gigi continua a giocare per altri tre anni”.