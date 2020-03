Buffon, l’agente: “Sta bene. Un altro anno alla Juventus? Deciderà lui…”

Gianluigi Buffon non smette, anzi, rilancia. Il portiere della Juventus potrebbe pensare di proseguire la sua carriera ancora un altro anno. Lo ha affermato il suo agente Silvano Martina ai microfoni della rubrica A tu per tu di TMW.

Il procuratore del noto estremo difensore ha lasciato le porte aperte all’eventualità di vedere Buffon giocare ancora un’altra stagione con la maglia delle Vecchia Signora: “Se Buffon giocherà con la Juve un altro anno? Non è stato affrontato ancora il problema. Deciderà lui. Mi sembra che stia bene, ma al momento non ne abbiamo parlato”. Il portierone anche in questa annata ha già dimostrato di essere pienamente in grado di giocare compiendo diversi interventi decisivi quando chiamato in causa. E sulla lotta per lo scudetto, Martina ha aggiunto: “Juve un po’ in difficoltà rispetto agli altri anni nella lotta Scudetto? Non tutte le annate sono uguali. È difficile vincere un campionato, figuriamoci nove di fila. La Lazio? Non giocare le coppe aiuta, può giocarsi la vittoria del campionato”.