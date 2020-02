Buffon: “Lazio più pericolosa dell’Inter. Conte? Un grande amico”

La Juventus si prepara a una settimana cruciale: i bianconeri devono difendere la leadership in campionato dagli assalti di Lazio e Inter prima di tuffarsi in Champions League per gli ottavi contro il Lione. Il portiere Gianlugi Buffon esprime il suo parere sulla pericolosità delle due avversarie nella lotta scudetto a Le Iene: “Se l’Inter dovesse andare ancora avanti in Europa League, probabilmente direi che la Lazio sarebbe la rivale più pericolosa: giocando solo di domenica, potrebbe fare più paura. Conte è un grande amico, è stato il mio capitano e si è guadagnato il diritto di fare qualsiasi scelta. Io gli voglio bene, non so la Juve”.