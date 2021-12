Buffon: “Negli anni di Cristiano Ronaldo la Juve ha perso il DNA di squadra”

Buffon ha raccontato a TUDN, canale sportivo americano in lingua spagnola le sue sensazioni sul futuro

Gigi Buffon probabilmente continuerà la sua carriera anche dopo la sua attuale esperienza al Parma. Il portiere 43enne ha parlato ai microfoni di Tudn.com: "Forse non aver vinto la Champions è ciò che tiene vivo il mio agonismo. Forse se l'avessi vinta mi sarei già ritirato perché non avrei nessun obiettivo importante da raggiungere". Difficile evidentemente farlo con il Parma o trasferendosi in Messico, ma quella sarebbe un'altra scelta: "Sono esperienze che mi piacerebbe fare, ma vedremo cosa accadrà. Non ho nemmeno deciso cosa fare dopo, se essere un manager o un allenatore". Il portiere ha riaperto il libro della Juventus: "Quando sono tornato dopo il PSG ho vissuto due stagioni assieme a Cristiano Ronaldo, abbiamo lavorato molto bene insieme ma credo che la Juve abbia perso il DNA di squadra. Nel 2017 eravamo arrivati in finale perché il gruppo era forte e unito".