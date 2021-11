Buffon: “Sarri ha avuto subito attriti con qualcuno alla Juventus”

Parla Super Gigi

Interessante intervento televisivo per Gianluigi Buffon a Tiki Taka, trasmissione andata in onda nella notte sulle reti Mediaset. L'attuale portiere del Parma è tornato a parlare di Juventus ed in particolare degli ultimi anni tra Sarri e Pirlo.

CON SARRI - "Il mister ha avuto tante difficoltà. È un rapporto che aveva già difficoltà iniziali. Quando è arrivato ha avuto qualche piccolo attrito con qualcuno e questo ha fatto in modo che la scintilla non scattasse", ha detto Buffon. "Penso che il tipo di lavoro che era abituato a fare e pensava di poter svolgere alla Juve si è accorto che avrebbe dovuto rivederlo e mediare. Perché spesso in certe squadre deve mediare. E questa cosa per lui è avvilente. E lo si vedeva che non aveva quell'entusiasmo che di solito uno di lui ha".

PIRLO E ALLEGRI - "Pirlo? Non direi il vitello sacrificale. Questo dà l’idea di un perdente ma un allenatore che vince Coppa Italia, Supercoppa e che arriva in Champions non ha fallito". E arrivando all'attualità: "La Juve non gioca male, quelle che vince le vince da squadra solida, squadra che dà pochi spazi all'avversario, imbruttisce la partita ma non gioca male. Non abbiamo vinto la Champions League perché Barcellona e Real erano più forti di noi per tre volte".