Buone notizie in casa Hellas: Zaccagni negativo al tampone di controllo

Durante il mese di marzo in Serie A erano emersi alcuni casi di positività al Coronavirus. Una delle squadre più colpite è stata senza dubbio la Sampdoria con parecchi calciatori colpiti dal Covid-19. Poi è stato il turno anche della Juventus e dell’Atalanta. Anche in casa Hellas si era registrato il caso di Mattia Zaccagni, ma il centrocampista ora ha un motivo per sorridere di nuovo.

NEGATIVO – Il giocatore infatti è risultato negativo al tampone di controllo. Su Instagram il giocatore ha voluto lasciare un messaggio ai tifosi: “Un grazie di cuore a tutte le persone che mi hanno dimostrato affetto. Un abbraccio virtuale a tutti“.