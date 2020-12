Burgnich: “Per la prima volta dopo anni non vedo la Juventus favorita. Punto su…”

Tarcisio Burgnich, ex difensore dell’Inter, ha parlato a Repubblica dell’attuale campionato di Serie A: “Credo che le cose siano cambiate e dopo tanti anni non vedo la Juventus partire come squadra favorita per la vittoria. Le rivali adesso sono al pari dei bianconeri, anche se poi sicuramente posso sbagliarmi. Rispetto a tanti anni fa guardo molte meno partite in tv, ma l’impressione mi sembra proprio questa. Favorita per lo scudetto? Dico Inter, è un gruppo già formato, con tanta voglia di fare ed entusiasmo” – conclude l’ex calciatore dell’Inter – .