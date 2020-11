Cabrini: “Se Maradona fosse andato alla Juventus sarebbe vivo”. Poi le scuse ai napoletani

L’ambiente di Napoli è simile a quello di Buenos Aires e Diego Maradona si è subito trovato bene dopo i ‘mal di pancia’ di Barcellona. Un genio al San Paolo che forse ha anche subito gli eccessi del capoluogo campano. Ne è certo Antonio Cabrini che oggi a Irpinia Tv ha detto: “Maradona sarebbe ancora vivo se all’epoca fosse stato della Juventus e non del Napoli. L’ambiente lo avrebbe salvato, non la società ma proprio l’ambiente. L’amore di Napoli è stato tanto forte e autentico quanto malato”. E ancora: “Maradona in campo era corretto, disciplinato, veniva marcato in modo pesante, come è noto, ma non si lamentava mai. E questo faceva di lui un avversario leale. Era un leader forte, coraggioso, irraggiungibile, generoso. Il Napoli, grazie a lui, vinse lo scudetto nel campionato 1986-‘87. In quegli anni Napoli divenne una sorta di sua appendice perché Napoli era Maradona e Maradona era Napoli. Fu un amore viscerale. Tuttavia, nell’ambiente pallonaro Maradona non era un giocatore del Napoli , ma era il giocatore di tutti, un fenomeno percepito come tale, a prescindere dalla squadra in cui militava. Per noi Diego fu un esempio di coraggio e di generosità senza eguali”. In serata però Cabrini ha chiarito meglio il pensiero parlando all’Ansa: “Il mio non era un giudizio morale, ma sull’energia di una città che non poteva contenere tutta questa passione, le mie parole sono state travisate”. Antonio Cabrini ha precisato all’Ansa il senso di quanto detto all’emittente Irpinia tv su Diego Armando Maradona. Frasi che non sono piaciute ai napoletani. “Ho pensato che l’ambiente ovattato nel quale ho vissuto alla Juve l’avrebbe protetto. Chiedo scusa a chi si è sentito offeso”, ha concluso l’ex giocatore bianconero.