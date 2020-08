Cabrini: “Sarri preso per la Champions. Alla Juve non c’è spazio per la pazienza”

La Juventus cambia in panchina. I bianconeri silurano Maurizio Sarri, a cui non è bastato vincere lo scudetto per essere riconfermato. La squadra campione d’Italia verrà affidata ad Andrea Pirlo. Un avvicendamento davvero clamoroso.

DNA

Antonio Cabrini conosce bene l’ambiente Juventus, che è stata la sua casa per tanti anni tra gli anni ’70 e ’80. L’ex difensore commenta questo clamoroso cambio ai microfoni di Radio Sportiva: “È un progetto che s’interrompe bruscamente. La Juventus aveva preso Sarri per inserirsi alla grande in campo internazionale. Poi vincere è sempre difficile, ma è chiaro che per l’ambiente bianconero quest’anno era importante fare una grande Champions League. In cima alla lista credo ci sia il momento problematico di questa stagione calcistica, c’è stato un cambiamento radicale della maniera di approcciare la partita, un periodo crepato che ha riguardato soprattutto la Juventus come altre squadre. I bianconeri in questi ultimi mesi hanno mostrato carenze che gli hanno permesso di vincere con difficoltà il campionato e poi di uscire dalla Champions. Se la società poteva avere più pazienza? Non fa parte del DNA bianconero. Questo periodo ha amplificato delle situazioni che ancora non erano state assimilate dalla squadra. Non credo che esista un problema Ronaldo, probabilmente ci sono stati degli elementi che non hanno reso come dovevano rendere.