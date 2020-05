Caceres: “Senza saperlo ho avuto il coronavirus per 60 giorni”

Martin Caceres, difensore della Fiorentina e della nazionale dell’Uruguay, ha raccontato di aver contratto, a sua insaputa, il coronavirus. Il centrale ex anche di Lazio e Juventus ha rivelato di aver avuto il Covid-19 nelle scorse settimane. Parlando durante una diretta Instagram, insieme alla sua connazionale Yisela Paola, comica sudamericana, il classe 1987 ha ammesso di aver avuto qualche problema legato ai polmoni ma di esserne finalmente uscito.

MALATO 60 GIORNI – Non fa giri di parole Caceres che si aggiunge alla lista dei tanti calciatori della Fiorentina che hanno vissuto momenti difficile a causa del coronaivirus. “Senza saperlo, ho avuto il coronavirus in corpo per 60 giorni“, ha rivelato il difensore. “Avevo avuto qualche sintomo tra l’8 e il 15 marzo, durante gli allenamenti in casa avevo sentito qualcosa ai polmoni. Mi hanno detto di mettermi in quarantena e che se ne sarebbe andato in 20 giorni, ma forse il virus si era innamorato (ride ndr). Ieri, per fortuna, ho avuto un tampone negativo. Adesso sono come nuovo”.