Cafu crede nel Milan: “Può vincere lo scudetto”

Il commento dell'ex esterno rossonero

DA SCUDETTO - "Il Milan? Mi fa molto piacere vedere il Milan finalmente competitivo. Lo seguo in campionato e in Champions e spero sia l’anno buono per tornare a vincere, almeno in Italia", ha detto Cafu. "In Europa la mancanza di esperienza di molti giocatori incide sui risultati, anche se solo contro il Porto la prestazione non è stata buona". E ancora sullo scudetto: "Mi sembra che la mentalità della squadra sia quella migliore per crescere ma anche per vincere ed è merito di Pioli, che è stato molto bravo a trasmettere il gusto per il gioco. Il Milan attacca, corre veloce".