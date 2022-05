Cagliari, Agostini: “Credo ancora nella salvezza. Orgoglioso della scelta del club”

Le parole del nuovo tecnico rossoblù

"Mi sento veramente orgoglioso della scelta della società. Io credo veramente alla salvezza ed è quello che ho cercato di trasmettere ai ragazzi. Loro sono disponibili e metteranno tutti loro stessi, e qualcosa in più, per raggiungere l'obiettivo. Ripeto: sono veramente contento e orgoglioso. Al Cagliari ci tengo, e non poco. Al di là dei moduli e delle formazioni, è chiaro che in campo dovremo mettere tutto quello che si ha contro la Salernitana. Questa è una partita fondamentale e questo è il lavoro che in questi giorni ho fatto con i ragazzi, dandogli qualcosa a livello mentale. Il mio pensiero ora è riuscire a portare qualcosa di positivo e a fare in modo che la partita di domenica vada come deve andare. L'obiettivo è fare bene domenica ed è fattibile: ci permetterebbe di uscire dalla zona retrocessione e dobbiamo crederci. Per il resto, parlerà il campo".