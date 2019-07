Cagliari, Birsa: “Tanta voglia di dimostrare realmente chi sono, l’infortunio è alle spalle”

Al termine dell’allenamento mattutino in Val di Pejo, ha parlato ai giornalisti presenti nel ritiro del Cagliari il trequartista a disposizione di Maran Valter Birsa: “Parto in buona condizione, è importante dopo il problema fisico che ho avuto nella scorsa stagione. Titolare o no, io penso a giocare bene, poi sarà il mister a fare le sue scelte: siamo tutti qui per aiutare la squadra e mettere in difficoltà l’allenatore. Partiamo con grandi ambizioni, penso di poter far meglio del passato. Si parte col 3-5-2? Il modulo di base è quello, ma dentro vi sono vari sfaccettature. Da trequartista riuscivo a mettere in difficoltà gli avversari, ma il sistema conta relativamente, basta capire i nuovi movimenti se ora farò la mezzala. Ho tanta voglia di mostrare il vero Birsa, nello scorso campionato non ho potuto e mi è pesato. È una piazza dove mi trovo bene, tranquilla, dove posso prendere anche del tempo per me e per la mia famiglia”.

E ancora: “Non penso di essere l’unico trequartista in rosa, ma ognuno ha le sue doti e caratteristiche. Vivere la doppia fase di continuo? Ormai il calcio di oggi è così, ti impone come a sdoppiarti, si va veloce ed è l’unico modo per aiutare in maniera consistente la tua squadra. Bisogna abituarsi in fretta a questa nuova modalità. Fine carriera in Slovenia? È ancora presto per dirlo, come è prematuro parlare di come mi vedo a fine carriera. Ora penso solo ad essere sano il più possibile e al campo di gioco”.