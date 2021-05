Cagliari, Capozucca: “Nainggolan sarà tormentone. Cragno può partire. Sugli altri..”

Parla il dirigente dei sardi

Il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla situazione di mercato dei sardi in ottica della prossima stagione. Dopo una salvezza conquistata alle ultime battute del campionato, i rossoblù prevedono una mini rivoluzione che partirà, probabilmente, da cessioni importanti.

VIA - Tra i primi a partire, ma solo per la conclusione del prestito c'è stato Daniele Rugani: "Non rientra nei nostri piani sempre per un discorso economico", ha spiegato Capozucca che a proposito di difensori: "Godin? Il Cagliari di domani non si può permettere quel tipo di ingaggio. Parliamo solo in termini economici, un’uscita di quel tipo ci permetterebbe di prendere altri giocatori".

GLI ALTRI - Spazio anche ad altri perni della squadra come Nainggolan, Nandez e Cragno: "Su Nainggolan devo dire che sarà un tormentone perché l’Inter non ha alcuna intenzione di abbassare le pretese. Questa è una situazione di difficoltà per noi e per il calciatore. Noi dobbiamo guardare in casa nostra ma credo che Radja sia stato fondamentale per questa salvezza. Ci è servito un uomo come lui, con cui ho un grandissimo rapporto, vedremo ma non è un discorso semplice". "Nandez e Cragno ceduti? Noi vorremmo tenere i giocatori che riteniamo importanti. Su Nandez dico che oggi è di nostra proprietà e ha una casella importante nel nostro futuro, poi se arriva una grande offerta la valuteremo. Cragno? Se ci sarà una richiesta la valuteremo e potrebbe andar via. E dovremo poi prenderne un altro, oltre a Vicario che è un ottimo portiere".