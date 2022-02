Cagliari, Capozucca: “Nandez rimasto è valore aggiunto. Joao Pedro merita l’Italia”

Il commento del direttore sportivo dei sardi

Stefano Capozucca , ds del Cagliari , ha parlato ai microfoni di Sky nel pre partita della sfida contro l'Atalanta, valida per il lunch match della 24^ giornata. Il dirigente dei sardi si è soffermato in modo particolare sulla permanenza di Nandez dopo i tanti rumors di calciomercato e sulla convocazione allo stage della Nazionale di Joao Pedro.

COMMENTO - "Nandez nuovo acquisto? È forte e importante, è un valore aggiunto che sia rimasto", ha deto Capozucca. "Sono contento per Joao Pedro e per la Nazionale, è un giocatore forte e che merita". Sulla gara con l'Atalanta e il proseguimento della stagione: "Sicneramente, io spero molto nel collettivo oggi, Mazzarri ha basato le sue caratteristiche sulla squadra. Non c'è un leader unico, oggi è una partita proibitiva ma dobbiamo fare il massimo per recuperare punti. È la partita che ci carica, non c'è bisogno di parole. L’impegno è molto difficile, cercheremo di onorarlo".