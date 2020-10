Cagliari, carica Di Francesco: “Recuperiamo il terreno perso in questo inizio…”

Vigilia di campionato per il Cagliari di Eusebio Di Francesco che ha presentato il match di campionato contro il Torino in programma domani per la quarta giornata di Serie A. Intervenuto in conferenza stampa, il mister dei sardi ha commentato le insidie della gara e il momento dei suoi.

Torino-Cagliari, parla Di Francesco

Tanta voglia nelle prime parole del mister che carica subito l’ambiente: “Ho visto una squadra volitiva in questo periodo. Abbiamo voglia di andare a recuperare un po’ di terreno lasciato per strada in questo avvio di stagione”. “Un nuovo campionato da domani? Si parla sempre dello stesso campionato anche perché i nostri avversari possono dire lo stesso. Sicuramente prendiamo quanto di buono fatto e cerchiamo di fare tersoro degli errori”.

Sulla squadra: “Ceppitelli sta recuperando e sono contento del suo percorso. Chi tra Pavoletti e Simeone? Sicuramente Giovanni è avvantaggiato dal punto di vista fisico, ma sono molto contento di quello che fa Leonardo, tanto che il ballottaggio esiste. Chi è rientrato dal Sudamerica è tornato molto voglioso di far bene domani a Torino. Mi dispiace ovviamente non aver potuto lavorare con tutti: nella mia metodologia avere più allenamenti è un vantaggio, ma questo non è un alibi. Dobbiamo fare meglio di quanto fatto fino ad ora”. “Chi scenderà in campo? L’undici titolare non dovrebbe essere troppo diverso dalla squadra vista a Bergamo”.