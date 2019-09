Cagliari, carica Nandez: “Gli avversari devono temerci. Napoli? Vogliamo vincere…”

Arrivato quest’estate dal Boca Juniors, Nahitan Nandez è diventato subito padrone del centrocampo del Cagliari. Il classe 1995 dell’Uruguay ha rilasciato un’interessante intervista all’Unione Sarda in merito al suo approdo in Sardegna, alla squadra rossoblù e alla prossima sfida di campionato contro il Napoli.

A CAGLIARI – “Dal primo giorno ho sentito subito il legame tra la Sardegna e l’Uruguay. Mi sento a casa, uno di voi, questione di cuore e di sentimento. Questa società ha un progetto e per realizzarlo serve tempo. Certo, perdere non è bello, ma nelle ultime due gare abbiamo dimostrato quel coraggio che la gente ci chiede”. “Contro Parmae Genoa siamo entrati in campo con la voglia di vincere, sapendo quello che volevamo. E ce lo siamo preso”, ha detto Nandez.

COLLEGA – Il Cagliari vanta un centrocampo davvero forte, Nandez si aggiunge ad un reparto formato anche da Cigarini, Ionati, Rog e Nainggolan. Proprio sul Ninja, l’uruguaiano ha detto: “Parliamo di un grande calciatore, sono molto contento di poter giocare con lui. E poi è ‘loco’ come me. Ad averecene con la sua voglia!”.

NAPOLI – Dopo la vittoria casalinga sul Genoa, ecco la trasferta col Napoli nel turno infrasettimanale: “In generale gli avversari devono temerci sempre e noi, a fine partita, dobbiamo guardarci in faccia consapevoli di aver dato il massimo. Contro il Napoli ci aspetta una gara molto sentita, anche per i tifosi. Scenderemo in campo per vincere”, ha concluso Nandez.