Cagliari, carica Rugani: “Squadra forte che non merita questa classifica. C’è bisogno di fiducia e certezze”

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Cagliari, il neo acquisto rossoblù Daniele Rugani ha parlato dei primi giorni in terra sarda. Dall’esordio nell’ultima sfida di campionato fino all’impegno per il proseguimento della stagione che vede i sardi in lotta per la salvezza.

Rugani: “Squadra forte. Prometto impegno ed entusiasmo”

“Sono contentissimo di essere qua e mi auguro di dare un contributo sia dal punto di vista tecnico per le mie caratteristiche ma anche dal lato umano, con la mia professionalità, la mia voglia e l’entusiasmo. Sono molto molto motivato per combattere con i miei compagni”, ha detto Rugani. “Credo che questa squadra sia molto forte e non merita sicuramente di essere in questa situazione di classifica. Probabilmente c’è bisogno di trovare qualche certezza e un po’ di fiducia. Le qualità ci sono”.

“L’impatto con lo spogliatoio? Arrivare qui, con tanti italiani, molti che già conoscevo. Alcuni anche amici con i quali ho condiviso già altre esperienze, è stato davvero bello. La città e l’accoglienza poi sono state molto belle. Mi auguro di poter scrivere una bella pagina, una bella storia per questa città. Sono prontissimo a vivere tutto con umiltà ed entuasiamo. Per un giocatore è molto stimolante e io spero di poter aiutare ad invertire questo momento”.