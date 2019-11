Cagliari, Carli: “Rog una bellissima casa, Nainggolan un superattico. E Nandez…”

Il Cagliari sta volando in Serie A e il merito, oltre che di mister Maran, è anche del direttore sportivo Marcello Carli, che in estate è riuscito ad allestire una squadra di grande valore e ora il club ne sta traendo i frutti: “Per quanto riguarda il croato Rog, è arrivato perché stavo marcando Ramadani dallo scorso gennaio: Sarri me ne aveva parlato molto bene, anche il suo vice. Lui voleva andare all’estero, invece l’abbiamo preso e l’adattamento è stato perfetto – ha detto al Corriere dello Sport -. Possiamo paragonarlo a una bellissima casa, mentre Nainggolan a un superattico: ha la sua famiglia personale e poi la famiglia del Cagliari. Non ci abbiamo pensato neanche un secondo per riportarlo a casa, inizialmente aveva un problema al polpaccio. Nandez? Vera opportunità, una trattativa infinita. Giulini, il presidente, ne era innamorato calcisticamente parlando, per fortuna si è sbloccato tutto”.