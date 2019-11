Cagliari, Carli senza limiti: “Classifica straordinaria, ma vogliamo ancora migliorare…”

Una gara per continuare a sognare. Il Cagliari scende in campo contro la Fiorentina nel lunch match della 12^ giornata. Il ds rossoblù Marcello Carli ha parlato a DAZN della sfida dando uno sguardo anche alla classifica che si potrebbe fare davvero interessante in caso di risultato positivo.

SENZA LIMITI – “L’unica cosa che dobbiamo fare è continuare a fare le cose seriamente”, ha detto Carli. “Dobbiamo allenarci bene. Possiamo e dobbiamo migliorare, non tanto in una classifica straordinaria, ma nei singoli”. In caso di successo, il Cagliari si porterebbe al terzo posto in attesa dei risultati dell’Atalanta e delle romane impegnate nel pomeriggio di Serie A.