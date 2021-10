Cagliari, Centurioni a ISP: “Squadra da parte sinistra della classifica e Mazzarri può rilanciarla”

Il punto di vista dell'ex calciatore del Cagliari che ha parlato a Itasportpress del momento della squadra di Mazzarri

A Cagliari non è stata ancora smaltita la delusione per la doccia fredda del pareggio incassato in extremis domenica scorsa contro il Venezia. Il mister Walter Mazzarri ha la consapevolezza che si sia visto un buon Cagliari, soprattutto nel primo tempo. La squadra isolana resta però ultima in classifica e Matteo Centurioni, che ha vestito la maglia rossoblu' nella stagioni 97/99, ai microfoni di Itasportpress.it ha detto la sua sul momento del Cagliari: "Il presidente Tommaso Giulini ha investito parecchio negli ultimi anni, ma qualcosa sembra continui a frenare questa squadra. In Serie A le squadre competitive sono tante e sul Cagliari ci sono sempre enormi aspettative. L'ambiente non è un ostacolo in questo momento perchè i tifosi sono passionali e supportano i giocatori. Mazzarri è il tecnico giusto visto che ha grande esperienza e il club dovendo sostituire Semplici ha fatto una buona scelta con l'ex del tecnico del Napoli. Per me hanno bisogno di qualche risultato positivo per riprendersi alla grande. Questo Cagliari è una squadra da parte sinistra della classifica e non da ultimo posto ma il tempo c'è per ritornare in alto".