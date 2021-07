Cagliari, Ceppitelli chiama Godin: “Sarei felice se rimanesse qui…”

Diego Godin potrebbe lasciare il Cagliari e i rossoblu esternano il loro dispiacere

Dopo una sola stagione, potrebbe essersi già conclusa l'avventura di Diego Godin al Cagliari. Il difensore uruguaiano, infatti, sembra interessato ad accettare altri progetti, lasciando così il club sardo con cui ha ottenuto una faticosa salvezza nell'ultima annata. Il giocatore ha offerte specialmente dalla Russia. In ogni caso, i rossoblu sperano di non doversi forzatamente privare del proprio gioiello. Lo ha confermato anche il difensore Luca Ceppitelli durante l'ultima conferenza stampa: "Diego è una grandissima persona prima anche che un ottimo giocatore. Mi auguro che lui e la Società possano trovare un accordo, sarei felice se rimanesse ma non sono questioni in cui io posso entrare".