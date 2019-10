Cagliari, Ceppitelli: “Il mercato ha fatto la differenza. Possiamo giocarcela con tutti. Europa? Campionato lungo…”

Luca Ceppitelli, difensore e capitano del Cagliari, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Anch’Io Sport in onda su Radio 1. Grande entusiasmo attorno ai sardi, quinti in classifica e con ambizioni importanti. Ecco le parole del centrale:

SOGNO – “Abbiamo vissuto un ottimo inizio di campionato. Fa piacere che i tifosi sognino, però noi che stiamo sul campo dobbiamo rimanere con i piedi per terra ed essere concentrati. Partita dopo partita”.

SQUADRA – “Avevamo già una buona identità dallo scorso anno. Avevamo una base solida, ma poi ci sono stati degli acquisti ottimi in estate che ci hanno fatto fare il salto di qualità”. “Se questo è il Cagliari più forte in cui ho mai giocato? Probabilmente sì. Si respira aria diversa. Sappiamo che abbiamo tanta qualità e che possiamo andare in campo a giocarcela contro tutti”. “La difesa? Siamo molto affiatati. Siamo partiti bene anche a livello difensivo. Stiamo subendo pochi gol e speriamo si continui così. Olsen? Un portiere davvero forte. Può capitare un momento difficile nella carriera ma sta dimostrando il suo valore”. “Rog? Marko è veramente un gran giocatore. Ha delle potenzialità grandissime e le farà vedere. Può migliorare tantissimo ma è già ad un livello importante. Per noi è un perno fondamentale”. “Nainggolan? Radja è un calciatore veramente forte e lo ha sempre dimostrato. Il suo ritorno non ha fatto altro che confermare le sue doti. Speriamo che continui a darci ancora una mano”. “Pavoletti? Sta recuperando. Un percorso lungo ma abbiamo bisogno di lui e dei suoi gol”.

EUROPA – “Se qualcuno parla d’Europa? Non ne parliamo nello spogliatoio. Siamo consapevoli che il campionato è lunghissimo. Vero anche che la classifica è bella e fa piacere vederla. Parlare d’Europa è prematuro”, ha detto Ceppitelli.

SERIE A– “Chi mi ha impressionato di più tra Inter, Napoli e Roma? L’Inter è diversa dagli anni scorsi. Sembra essere più convinta dei propri mezzi. E l’allenatore ha fatto la differenza”.

VAR – “Ritengo che la VAR sia un ottimo strumento. Gli arbitri sbagliano di meno e anche per i giocatori è un bene perché ci dà qualche certezza in più. Si può migliorare sulle tempistche sicuramente perché spesso si spezza troppo il gioco”. “Le regole spesso cambiano ed è difficile adattarsi velocemente. Il fallo di mano è molto punito ultimamente”.

PERSONALE – “Contro il Napoli 100 presenze? Ho prolungato di un anno proprio questa estate. Sono molto felice, non lo nego. Gli ultimi sei anni lo dimostrano”.