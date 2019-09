Cagliari, Ceppitelli: “Rammarico per il pari contro il Verona. Roma? Vogliamo giocarcela con tutti…”

C’è rammarico per il mancato successo davanti al pubblico amico della Sardegna Arena. Luca Ceppitelli, capitano del Cagliari, ha parlato al sito ufficiale rossoblù dopo l’1-1 contro il Verona. Il difensore ha parlato della gara ma anche dei propositi per la prossima giornata quando i sardi affronteranno la Roma all’Olimpico.

RAMMARICO – “Le fatiche ravvicinate degli ultimi giorni si sono fatte sentire”, ha ammesso Ceppitelli. “Nella seconda parte della gara, il Verona è parso avere qualcosa in più a livello fisico. Stiamo lavorando bene, anche oggi lo spirito è stato quella giusto e dobbiamo continuare così. Potevamo chiuderla ad inizio secondo tempo, non ci siamo riusciti e dispiace. Di fronte c’era un avversario con gamba e grinta, peccato ma guardiamo al bicchiere mezzo pieno. Volevamo vincere davanti al nostro pubblico, il dispiacere dei tifosi è anche il nostro. Il rammarico per la mancata quarta vittoria consecutiva c’è, siamo però a quattro risultati utili in fila, va bene così. Ci sono sicuramente da limare dei dettagli, da correggere degli errori, ci lavoreremo in settimana”.

A ROMA – Accantonare il pari contro i veronesi e pensare subito alla prossima, questo il diktat del capitano: “Prossima gara contro la Roma? La Roma si affronta come abbiamo fatto contro il Napoli. Vogliamo provare a fare punti con tutti, dove è possibile. Dobbiamo giocarcela su ogni campo, se vogliamo costruire qualcosa di importante bisogna andare con coraggio anche contro avversari importanti come la Roma. Arrivare all’Olimpico con un’altra vittoria sarebbe stato perfetto, ma questo pareggio non scalfisce di certo il nostro ottimismo”, ha concluso Ceppitelli.