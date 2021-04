Cagliari, che colpo: stesa la Roma e la salvezza è più vicina

Isolani che riaprono il discorso salvezza inguaiando il Benevento

Spettacolo alla Sardegna Arena soprattutto per un secondo tempo divertente e vivace tra il Cagliari e la Roma. Preziosissimo successo per gli isolani che hanno battuto per 3-2 una indomabile squadra capitolina che nonostante la semifinale di Europa League contro il Manchester United di giovedì prossimo, si è battuta bene sfiorando il pareggio nel finale. Ma i tre punti servivano più al Cagliari che crede maggiormente alla salvezza dopo questa affermazione. Terza vittoria consecutiva per la squadra di mister Semplici che adesso in classifica ha agganciato il Benevento al quartultimo posto oggi ko in casa con l'Udinese. Alla Sardegna Arena partenza lanciatissima del Cagliari che la sblocca al 4' con Lykogiannis ma la Roma pareggia al 27' con Perez. Isolani partono ancora forte nella ripresa: Marin segna il 2-1 con un gran gol dalla distanza, Joao Pedro va in rete di testa. Ma Fazio al 69' la riapre. Ma finisce 3-2 e il Cagliari esulta.