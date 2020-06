Cagliari, che sfortuna Pisacane: ha due costole fratturate

Sono ore agrodolci per il Cagliari che dopo la vittoria contro la Spal, la prima della gestione Walter Zenga, deve fare i conti con l’esito degli esami di Fabio Pisacane. Il difensore era uscito malconcio dalla gara di Ferrara e dovrà osservare un periodo di riposo dovuto alla frattura di due costole.

Cagliari: Pisacane sfortunato

Una brutta notizia per il Cagliari e per il suo difensore che negli ultimi mesi era stato sicuramente tra i più presenti e attivi del pacchetto arretrato rossoblù. Come confermato dalla società sarda sul proprio sito ufficiale, Pisacane ha subito la frattura di ben due costole che gli impedirà di giocare nelle prossime gare. “Gli esami strumentali a cui si è sottoposto questo pomeriggio il calciatore Fabio Pisacane, uscito dal campo al 27’ del secondo tempo di Spal-Cagliari, hanno evidenziato la frattura di due costole. Per il difensore ora riposo e terapie specifiche seguito dallo staff medico-sanitario rossoblù”. Queste le parole del club.

