Cagliari, che sorpresa: all’allenamento spunta Cossu

Il Cagliari sarà impegnato questo pomeriggio contro il Verona nella 29^ giornata di campionato e sarà chiamato a centrare un risultato positivo. La squadra di mister Semplici ha bisogno di punti per la salvezza e come stimolo ulteriore può contare sulla spinta del ritrovato Andrea Cossu. L’ex calciatore, ora dirigente, infatti, dopo il brutto incidente stradale avuto, è tornato a fare visita alla squadra.

Cagliari, sorpresa all’allenamento: c’è Cossu

L’ex capitano rossoblù era stato vittima di un incidente stradale in Sardegna lo scorso febbraio mentre era alla guida della sua Porsche, poi andata distrutta. Un terribile episodio che lo aveva tenuto in ospedale per diverso tempo, anche se per fortuna non è mai stato in pericolo di vita. Nelle scorse settimane erano stati i calciatori del Cagliari ad andare a trovarlo e fargli visita, mentre alune ore fa, è stato lo stesso Andrea Cossu a mostrarsi pubblicamente alla squadra.

Il Cagliari Calcio lo ha reso noto con un messaggio Twitter in cui si vede il dirigente in uno scatto con tutti i rossoblù nell’ultimo allenamento prima della gara col Verona. Una bella notizia per l’ambiente cagliaritano che potrebbe dare una spinta in più nel centrare la vittoria.