Cagliari, Cigarini: “Faremo di tutto per cullare il sogno Europa”

Inizio di stagione da favola per il Cagliari. I rossoblu, dopo le prime tredici giornate di campionato, occupano il quarto posto e sono ora attesi dalla gara con la Sampdoria, in programma alla Sardegna Arena lunedì sera alle 20.45. In vista della sfida, ai microfoni di Sky, ha parlato il centrocampista Luca Cigarini.

SPAZIO – “Sono felice per il mio ritorno fra i titolari, a inizio anno le scelte sono state altre, ma io ho sempre lavorato al massimo: adesso le cose stanno andando per il verso giusto. Europa? Faremo di tutto per cullare questo sogno”.

RANIERI – “Sarà un piacere incontrarlo di nuovo: con lui a Parma le cose andarono bene”.