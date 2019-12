Cagliari, Cigarini: “Parleremo del rinnovo più avanti. Pochi si aspettavano un avvio così”

L’età avanza anche per Luca Cigarini, ma sembra ancora quello di qualche anno fa. Al Cagliari sta disputando un’ottima stagione, per questo potrebbe arrivare un rinnovo per il classe ’86: “Il contratto scadrà a giugno, ho già parlato con la società per il prolungamento a grandi linee, ancora non c’è nulla di concreto, ma affronteremo questo discorso più avanti. Stiamo vivendo una bella stagione e in pochi avrebbero immaginato una partenza così – ha continuato al Corriere dello Sport -, adesso ce la godiamo, ricordandoci che l’appetito vien mangiando, si sa”. E ancora, sull’impegno che vedrà i rossoblù di Maran sfidare la Juventus al ritorno dalla pausa: “Troveremo una squadra arrabbiata, ma guardiamo a noi stessi: abbiamo reso la vita difficile a tanti”.