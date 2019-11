Cagliari, Cigarini rivela: “In estate le scelte erano diverse. Europa? Vogliamo cullare questo sogno…”

Luca Cigarini si è ripreso il Cagliari. Tornato titolare nei rossoblù, il centrocampista dei sardi ha parlato a Sky della stagione fin qui estremamente positiva degli uomini di Maran raccontando anche un retroscena legato al suo recente passato e i dubbi sul proseguimento della carriera in Sardegna.

DECISIONE GIUSTA – “Sono felice per il mio ritorno tra i titolari”, ha detto Cigarini in riferimento all’ultima gara contro il Lecce. “Questa estate le scelte erano altre ma io ho sempre lavorato e ora le cose stanno andando per il verso giusto, sia per me che per il Cagliari. Ho riflettuto molto con i compagni e siamo molto carichi. Europa? Faremo di tutto per cullare questo sogno”. E in vista della gara di lunedì contro la Sampdoria di Claudio Ranieri: “A Parma con mister Ranieri per me le cose andarono meglio. Sarà un piacere incontrarlo di nuovo”, ha concluso Cigarini.