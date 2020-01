Cagliari, con il Milan debutta la maglia del Centenario

Una maglia speciale, quella con cui scenderà in campo il Cagliari sabato prossimo contro il Milan. I rossoblu, nell’occasione, indosseranno infatti per la prima volta la divisa dedicata ai cento anni di storia del club, realizzata dallo sponsor tecnico Macron e ideata dallo stilista Antonio Marras. La maglia, di colore bianco e a girocollo, si caratterizza per due grandi bande, una verticale e una orizzontale, nelle quali il rosso e blu si incrociano dando vita ad una grande pennellata di colore, che si ritrova in continuità anche sui pantaloncini. Il completo comprende infine i calzettoni, bianchi con banda rossoblu. Inoltre, sulla destra del petto, sarà presente in silicone bianco il Macron Hero, logo del brand emiliano, mentre a sinistra sarà situato il logo del centenario del Cagliari. Nel retro, al di sotto del colletto, è ricamata in rosso la scritta • 1920 2020 ∞.

La maglia, realizzata in 2020 pezzi numerati e venduta con packaging dedicato, sarà in vendita insieme a tutta la linea creata per i cento anni di storia del Cagliari dalle 19.20 di venerdì 10 gennaio in esclusica sui siti e-commerce del Cagliari e di Macron e da sabato 11 nei Cagliari 1920 Store e nel Macron Store di Cagliari.

