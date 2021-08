Cagliari, concreto interesse per Ricci

L'ex centrocampista dello Spezia è uno dei probabili nuovi innesti, della formazione allenata da Leonardo Semplici.

POSSIBILITA' - Matteo Ricci, nonostante l'ottima stagione disputata con la maglia dello Spezia (31 presenze e 5 reti), è rimasto inspiegabilmente svincolato. Il centrocampista, vorrebbe rimanere in Serie A, anche se su di lui sembra che si sia mosso anche il Frosinone, ingolosito esattamente come il Cagliari, dalla possibilità di poterlo tesserare come parametro zero, pagandogli solo l'ingaggio. Ricci è un calciatore capace di dare qualità al centrocampo di una squadra e può portare in dote, un buon numero di gol. A costo zero è sicuramente un'occasione di mercato da non lasciarsi sfuggire.