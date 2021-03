Cagliari contro il razzismo ci mette… la faccia: l’iniziativa del club sardo

“L’umanità ha un unico volto”, questo lo slogan scelto per la campagna contro il razzismo. Il Cagliari ci mette la faccia in tutti i sensi per lottare fortemente contro ogni forma di discriminazione. Come si legge sul sito ufficiale del club sardo, in occasione della XVII settimana d’azione contro il razzismo (21-27 marzo), la società ha deciso di compiere un bel gesto.

Cagliari contro il razzismo: l’iniziativa

Sui canali social rossoblù sará pubblicata l’immagine con i volti della famiglia del Cagliari Calcio. Una rappresentanza della prima squadra – con Joao Pedro, Kwadwo Asamoah e Daniele Rugani – e dei dipendenti della società. Si tratta, come detto, della campagna “L’umanità ha un unico volto” atta a mandare un messaggio di inclusione, accoglienza ed integrazione che campeggerà anche sui banner a led in diversi angoli della città”.

Il tutto per la settimana d’azione contro il razzismo nella quale ci saranno anche incontro formativi sia in presenza ad Asseminello (centro sportivo del club ndr) che via web, rivolti ai ragazzi del Settore giovanile.