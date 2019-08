Cagliari, Cragno ancora infortunato: “Spalla k.o., novità tra due settimane”

Non è un momento semplice per Alessio Cragno. Il portiere del Cagliari ha rimediato un forte trauma distorsivo alla spalla destra al 39′ del secondo tempo durante l’amichevole contro il Fenerbahce. L’infortunio si è rivelato presto serio, anche se ancora non è chiaro quando rientrerà. Si parla di tempi di recupero che variano da 30 a 60 giorni. Attraverso i propri canali social, Cragno ha spiegato il suo stato d’animo, ribadendo il dispiacere per l’attuale situazione: “Dicono che per un portiere la parata più difficile sia sempre quella successiva. Ho provato a rialzarmi subito, ma purtroppo sono caduto male. La spalla è al vaglio dei medici e tra due settimane avremo notizie più precise. State tranquilli: tornerò più forte di prima”.