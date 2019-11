Cagliari, Cragno: “Che fatica star fuori! Mi manca tutto, ho tanta voglia di tornare in campo”

Tanta voglia di tornare in campo, ma – come ha affermato il mese scorso – se ne riparlerà solo a gennaio. Il portiere Alessio Cragno, che prosegue il percorso di recupero dal guaio alla spalla, sta osservando le imprese del suo Cagliari dalla distanza: “Non avevo più la sensibilità al braccio quando mi sono infortunato, avevo capito che qualcosa non andava. Mi sono appoggiato sul gomito per rialzarmi ma è scivolato e mi sono fatto male. La fisioterapia a Roma è andata bene, con carichi di lavoro crescenti in maniera graduale. L’operazione chirurgica si è fatta necessaria, adesso ho molta voglia di andare in campo: Cagliari è casa mia, non vedo l’ora di vivermela, rivedere i miei compagni e stare con loro nello spogliatoio. Credevo fossero più corti i tempi di recupero, ma serve massima attenzione in ogni particolare”.

Così, invece, Cragno sul rendimento della squadra, nel dettaglio: “Sta andando alla grande, davanti alla tv vivo la situazione in silenzio, commentando ogni tanto. Sono sincero, viverla da fuori è complicato, non vedo l’ora di fare rientro”.