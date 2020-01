Cagliari, Cragno: “Felice di essere tornato. Decisiva la nostra voglia di rifarci”

Il Cagliari conquista un ottimo pareggio sul campo dell’Inter grazie anche alle parate di Alessio Cragno. Il portiere, tornato in campo a otto mesi di distanza dall’ultima volta per un infortunio, racconta le sue impressioni ai microfoni di DAZN: “E’ una grandissima felicità. Dopo tanti mesi dall’infortunio, sono contento di essere tornato a giocare e di essere tornato a casa con un punto. Mi sembra che ci sia stata una piccola spinta sul nostro difensore in occasione del gol. Ma il Var avrà valutato diversamente. Modulo? Un modo per sporcare il loro gioco in fase offensiva, sapendo che avrebbero sfruttato al meglio i loro esterni. La voglia di portare a casa un risultato positivo ha fatto la differenza”.