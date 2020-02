Cagliari, Cragno: “Sogno di andare agli Europei”

Momento difficile per il Cagliari, che non vince ormai da nove giornate e alle prese con presunti problemi di spogliatoio. In attesa della gara di domenica prossima contro il Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il portiere Alessio Cragno.

SOGNO – “Nello spogliatoio mi piace ridere e scherzare, sono uno di quelli che è qua da maggior tempo. Meret? Siamo stati insieme in Under 21 in uno stage con Ventura, è un portiere con grandi qualità, come sta dimostrando in ogni gara. Il mio sogno? Finire la stagione nel migliore dei modi e poi andare agli Europei…”.