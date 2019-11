Cagliari da record con la Fiorentina: per la prima volta nella storia in rete cinque giocatori diversi

E’ un Cagliari che fa sognare. I sardi, nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A, hanno travolto per 5-2 la Fiorentina, conquistando la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Bologna e Atalanta. La formazione di Rolando Maran sta impressionando per la qualità di gioco messa in campo, con la prestazione contro i viola che ha fatto stropicciare gli occhi a tutti gli amanti del bel calcio. Proprio la gara contro i toscani entra di diritto nella storia del Cagliari: per la prima volta, i rossoblu sono andati a segno con cinque marcatori diversi nella stessa partita. Un record che certifica ulteriormente, se mai ce ne fosse bisogno, il fantastico percorso intrapreso dai sardi.