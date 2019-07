Cagliari, Defrel ad un passo: non convocato per l’amichevole della Roma contro il Perugia

Gregoire Defrel è sempre più vicino al Cagliari. L’attaccante ex Sassuolo e Sampdoria, di proprietà della Roma, infatti, è stato escluso dai convocati dei giallorossi in vista dell’amichevole in programma con il Perugia questa sera. Assente anche Pastore, ma per problemi fisici.

Per il classe ’91 è un segnale chiaro della prossima partenza. La trattativa in corso da giorni, e confermata anche dal presidente dei sardi nel giorno della compilazione dei calendario di Serie A -, sembra essere arrivata ai suoi atti conclusivi con il francese che, con ogni probabilità, sarà la prossima spalla in attacco di Leonardo Pavoletti.