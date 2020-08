Cagliari, Despodov positivo al coronavirus

Fulmine a ciel sereno in casa Cagliari. Kiril Despodov è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. L’attaccante si trova in Bulgaria dove sta trascorrendo le vacanze estive. Al momento sta bene ed è asintomatico ma dovrà restare in quarantena come da protocollo prima di poter tornare in Sardegna.

Cagliari: Despodov positivo al Covid-19

Nuovo caso di positività in Serie A, questa volta al Cagliari. Nella notte la società rossoblù ha dato comunicazione attraverso i canali ufficiali della situazione dell’attaccante bulgaro Kiril Despodov che ha contratto il Coronavirus. Il giocatore, reduce da una stagione in prestito allo Sturm Graz, attualmente è asintomatico e ha cominciato il periodo di quarantena previsto dal protocollo sanitario. Solamente concluso questo periodo potrà fare ritorno in Sardegna.

Questo il comunicato del Cagliari: “Kiril Despodov è risultato positivo al COVID-19. Gli esami medici sono stati effettuati in Bulgaria, dove l’attaccante sta trascorrendo le vacanze. Il calciatore, attualmente asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena prevista dal protocollo sanitario al termine del quale potrà raggiungere la Sardegna e procedere alla ripresa delle attività assieme al resto della squadra”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE