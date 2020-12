Cagliari, Di Francesco ammette: “Dal 2021 vorrei stadi ancora pieni”

Natale e Capodanno sono i momenti migliori per fissare nuovi propositi e sognare a occhi aperti. Eusebio Di Francesco sembra avere le idee chiare. Il tecnico del Cagliari ha manifestato i suoi desideri via Twitter: “Buon Natale a tutti, specialmente a questa terra, la Sardegna, che mi ha accolto a braccia aperte. Continueremo a lavorare con umiltà, passione ed entusiasmo per raggiungere i successi che il popolo rossoblù merita. Speriamo di vederci presto allo stadio, è un sogno che mi porto per il nuovo anno!”.