Cagliari, Di Francesco: “Bologna simile all’Atalanta. Serve attenzione al 200%”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna, valida per la sesta giornata di Serie A.

Bologna-Cagliari, parla Di Francesco

Partendo dalla sfida di Coppa Italia vinta contro la Cremonese, il mister dei sardi ha commentato il momento dei suoi: “La sfida mi ha dato tante indicazioni, ho osato un pochino e nel primo tempo abbiamo fatto bene, potevamo anche andare in vantaggio. In vista della gara di domani contro il Bologna abbiamo lavorato poco. Possiamo e dobbiamo migliorare. A volte soffriamo troppo quando siamo nella nostra metà campo. Dobbiamo essere un pò tutti difensori, per evitare di far calciare in porta gli avversari”.

Sul Bologna: “Hanno cambiato un po’ il loro atteggiamento, si avvicinano molto allo stile dell’Atalanta come volontà di andare a prendere l’avversario. Stanno bene fisicamente e sono forti davanti, tra Palacio e Soriano che ritengo tra i migliori centrocampisti d’Italia. Dovremo alzare l’attenzione al 200%. Noi andremo a Bologna a giocarci la gara”.