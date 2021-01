Cagliari, Di Francesco: “Cercheremo di mettere in difficoltà il Milan. Duncan può giocare subito”

Vigilia di campionato per il Cagliari di Eusebio Di Francesco che domani affronterà il Milan nel Monday Night di Serie A. Il tecnico dei sardi ha presentato il match valido per la 18^ giornata di campionato in conferenza stampa.

Cagliari-Milan, parla Di Francesco

Sulla sfida contro il Milam: “Cercheremo di metterli in difficoltà, potrebbero avere qualche problema a livello di uomini esattamente come è successo a noi in molte occasioni”, ha esordito Di Francesco. “Dal canto nostro l’abbiamo preparata nel modo giusto, l’aspetto importante sarà l’approccio. Dovremo essere meno timidi, metteremo in campo esperienza determinazione e agonismo. Affronteremo una squadra che per rendimento è stata sempre tra le prime”.

“Se abbiamo lavorato sulla mentalità? Si tratta di un lavoro che non si fa in due giorni, si tratta di un percorso lungo. Tutti dobbiamo dare quel qualcosa in più che è mancato, sia dal punto di vista dei risultati che della continuità. Ai giocatori più esperti cosa chiedo? Penso che possano darci una mano in certi momenti delle partite”.

E sul neo arrivato Duncan: “Su Alfred dico che oggi si è allenato la prima volta con noi, lo conosco bene e sono molto felice di averlo di nuovo a disposizione. Lui è una mezzala, ma è un centrocampista che si sa adattare a vari moduli. Può essere disponibile e potrebbe partire dal primo minuto”.