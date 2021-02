Cagliari, Di Francesco: “Ci è mancata qualità ma concesso poco alla Lazio. Nainggolan sta cercando la condizione migliore”

L’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro la Lazio: “E’ un momento in cui fatichiamo a fare i risultati, nel finale mi sono innervosito con i raccattapalle perchè sparivano i palloni. Ci siamo presentati a Roma con diverse defezioni, ho dovuto assestare la squadra in un certo modo ma abbiamo concesso poco alla Lazio. Abbiamo avuto sia l’occasione per pareggiare che per andare in vantaggio. Adesso dobbiamo trovare continuità con questo sistema di gioco, è lo stesso che ho utilizzato a Roma nell’impresa con il Barcellona. Stasera ci è mancata un po’ di qualità quando andavamo in contropiede. Asamoah ha fatto 3 allenamenti ma è a buon punto, Rugani arrivava da poche partite giocate nel Rennes. Nainggolan sta cercando la condizione migliore e voglio metterlo in condizione di far bene. Vogliamo essere una squadra offensiva e propositiva ma non dobbiamo perdere la nostra identità”.

Di Francesco, getty images