Cagliari, Di Francesco: “Contro l’Udinese vogliamo i tre punti. Godin convocato”

Eusebio Di Francesco, mister del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida casalinga della Sardegna Arena contro l’Udinese, valida per la 13^ giornata di Serie A. Dopo il pareggio senza reti del turno infrasettimanale contro il Parma, i sardi cercano i tre punti che mancano ormai da tempo.

Cagliari-Udinese, parla Di Francesco

In queste ore il Cagliari ha annunciato altri tre casi di positività con Aresti e Klavan della prima squadra e Cabras della primavera. “Godin torna a giocare viste anche le assenze? Diego è tra i convocati, ma l’elenco completo lo daremo domani mattina dopo l’esito dei tamponi. Anche entrambi potrebbero essere della partita, devo valutare anche la tenuta. Anche Walukiewicz ha avuto un problemino che stiamo valutando, vedremo domani mattina”, ha detto Di Francesco.

E sull’Udinese e la necessità di vincere: “Sicuramente vogliamo i tre punti ma il concetto di vincere a tutti i costi è prematuro, è una partita che cercheremo di vincere tornando al concetto di equilibrio. A Parma non abbiamo concesso nulla agli ospiti, ma potevamo sviluppare meglio qualcosa in avanti. L’obiettivo principale era quello di non subire gol e siamo stati bravi, ma ora serve ritrovare la via della rete per vincere le partite”.

Ancora sui friulani: “L’Udinese è una squadra che ha cambiato molto rispetto al passato, ha un giocatore da bollino rosso come De Paul che è determinante ed è il faro della squadra. Loro si difendono bene e anche noi dovremo essere bravi a farlo e allo stesso tempo riuscendo a creare di più in avanti”.

Infine sulla classifica dei rossoblù: “Questo è un campionato anomalo. Domani giochiamo in casa, ma è come se non lo fosse, dato che si gioca a porte chiuse e non c’è il pubblico. Questa è una carenza per noi, dato che la gara sembra più una partita di allenamento. Sulla classifica dico che dipende sempre da quelle che sono le aspettative, dal mercato che si fa e da come si lavora: però penso che ci toglieremo le nostre soddisfazioni, portando avanti quello che per noi è un percorso definito, senza farci ossessionare dalla classifica”.